Компания Samsung Electronics раскрыла новые подробности о своей премиальной линейке телевизоров QLED на глобальной презентации в Париже, в очередной раз, продемонстрировав свое лидерство в формировании будущего сферы домашних развлечений с использованием передовых технологий.

«Мы стремимся обеспечить нашим клиентам наилучшие впечатления от просмотра с помощью инноваций, – отметил Эйч Эс Ким, президент подразделения Visual Display Business компании Samsung Electronics. – Благодаря современному стилю, интеллектуальным функциям и высокому качеству изображения, наша линейка 2017 года открывает новую эру в сегменте ТВ».

Samsung неслучайно выбрала Париж – «Город огней» – для презентации линейки инновационных телевизоров QLED. Мероприятие прошло в Торговой галерее Le Carrousel du Louvre, расположенной под музеем Лувр. Это знаковое место еще раз подчеркивает концепцию Lifestyle TV, представленную произведением искусства – Samsung QLED TV.

Телевизоры QLED разработаны с учетом пожеланий и интересов пользователей и представляют три ключевых преимущества: Q Picture, Q Smart и Q Style. Samsung продолжила сотрудничество с известным швейцарским дизайнером Ивом Бехаром, для того чтобы создать инновационный телевизор QLED, предложив потребителям настоящий шедевр, способный стать полноценной частью любых современных интерьеров.

Q Picture: идеальное сочетание света и цвета

Недавно анонсированный QLED-телевизор выводит квантовую технологию на новый виток развития, благодаря достижениям в области эффективного применения света, стабильности и более широкого спектра цветов. Телевизор QLED, оснащенный технологией metal Quantum Dot, отображает 100% объема цвета – это максимальный уровень на рынке ТВ на сегодняшний день, официально подтвержденный одной из крупнейших в Европе научно-технических ассоциаций – Verband Deutscher Elektrotechnieker (VDE).

Кроме того, благодаря насыщенныму черному цвету и высокому контрасту, QLED TV демонстрирует высококачественное изображение, независимо от условий освещения. Улучшенная функция HDR 1500 позволяет зрителям разглядеть мельчайшие детали без потери или искажения цвета.

Q Smart: лучший опыт в сфере домашних развлечений

Расширен функционал Smart Hub от Samsung, что позволит обеспечить еще более интуитивно понятное и унифицированное управление непосредственно через телевизор QLED. Усовершенствованный пульт дистанционного управления Samsung One теперь поддерживает большее количество устройств и имеет режим голосового управления для большинства функций Smart TV. Пользователи могут управлять своим персональным Smart Hub с помощью приложения Smart View App, которое доступно на мобильных устройствах с ОС Android или iOS.

Q Style: соответствует любому стилю жизни

В этом году Samsung представила новые элементы дизайна, способные дополнить любые интерьеры. Решение Invisible Connection помогает справляться с различными проводами с помощью одного оптического кабеля, объединяющего все виды техники, что позволит освободить комнату от множества приставок и внешних устройств.

Samsung также представила настенное крепление No Gap Wall-mount, с помощью которого можно подвесить телевизор максимально близко к стене – ближе, чем когда-либо. При этом процесс установки занимает 15 минут. Можно также выбрать одну из стильных подставок Samsung TV. К примеру, Studio Stand, напоминающая по форме мольберт, идеально подходит для творческого пространства, а подставка Gravity Stand позволяет поворачивать телевизор, обеспечивая комфортный просмотр под любым углом.