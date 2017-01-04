Samsung удостоен награды ENERGY STAR за новые технологии

Samsung Electronics сообщает о присуждении почетной награды ENERGY STAR Emerging Technology Award 20-и моделям холодильной техники из линейки 2017 года. Присуждаемая Государственным агентством по защите окружающей среды США (EPA) награда ENERGY STAR, это всемирно признанная и авторитетная среди потребителей оценка энергетической эффективности продуктов и технологий. Награда ENERGY STAR за новые технологии присуждается продуктам, которые задают новые стандарты по энергосбережению и защите окружающей среды в своих отраслях промышленности.

Все 20 моделей холодильного оборудования Samsung 2017-го модельного года были отмечены этой наградой за применение инновационной системы охлаждения R-600a, которая отвечает требованиям и критериям эффективности EPA по снижению энергопотребления и выбросов парниковых газов. Samsung Electronics стал первым производителем, получившим одобрение EPA за полноразмерный бытовой холодильник с верхним расположением морозильной камеры и за модели с распашными «французскими» дверями, использующие новую технологию охлаждения.

Награда EPA ENERGY STAR Emerging Technology Award вручается с 2011 года за создание продуктов и технологий, снижающих отрицательное воздействие на экологию в различных сегментах рынка и продуктовых категориях. Samsung получает эту награду уже во второй раз — впервые бренд был отмечен в 2013 году за энергосберегающую сушку для белья DV457.