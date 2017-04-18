Самыми популярными среди пользователей Yota стали смартфоны Samsung, Apple и Lenovo. В общей сложности на них приходится половина всех устройств в сети оператора

Москва, 18 апреля. Самыми популярными среди пользователей Yota стали смартфоны Samsung, Apple и Lenovo. Доля пользователей смартфонов Samsung составляет 24%, Apple – 16%, Lenovo – 10%.

Наибольшую популярность среди пользователей Yota имеют смартфоны Samsung. На них приходится 24% клиентов мобильного оператора. Самым популярным среди них стал Galaxy J1 (8%). Также клиенты чаще всего выбирают Grand Prime ve Duos и Galaxy J1 Mini.

Доля пользователей продукции Apple составляет 16%. Cамой популярной моделью стал iPhone 5S. Более 32% пользователей продукции Apple предпочитают именно этот смартфон. Второе и третье место занимают iPhone 6 и iPhone 5C.

На Lenovo приходится 10% базы оператора, а самой популярной стала модель Lenovo IdeaPhone, а также Lenovo A1000 и Lenovo A536.

Завершают ТОП-5 самых популярных смартфонов среди пользователей Yota смартфоны Sony – 6% всей базы оператора, и LG – 4%. Чаще всего клиенты Yota выбирают Sony Xperia Z1 (10%) и LG Leon (8%).

«Более 75% устройств самых популярных производителей среди наших клиентов поддерживают LTE. Такое высокое проникновение смартфонов 4G свидетельствует о том, что для наших клиентов ключевой услугой является именно мобильный интернет. Им важно иметь возможность потреблять тяжелый контент на своих устройствах», — говорит генеральный директор мобильного оператора Yota Владимир Добрынин.

Кроме того, клиенты мобильного оператора Yota пользуются и премиальными смартфонами. Например, Vertu Aster, цена которого составляет от 220000 рублей. Число таких клиентов не превышает десяти человек.

Также около 2% пользователей Yota предпочитают японские и китайские смартфоны Yifang, Kyocera, OI NOMU и Dapeng.

Приобрести SIM-карты Yota для смартфона и планшета можно в 81 регионе России. Для модемного продукта безлимитный 4G-интернет доступен в 78 регионах.

Источник: PR Yota