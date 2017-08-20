21 августа произойдет затмение, наблюдать за которым можно будет 1,5 часа. Пик уникального явления произойдет в 21:10 по московскому времени. Несмотря на то, видел или нет человек солнечное затмение, оно будет оказывать свое влияние.

Этот месяц был насыщен астрономическими событиями. Так, ранее мы уже могли наблюдать за лунным затмением и звездопадом. А в предстоящий понедельник ожидается солнечное затмение, пик которого придется на 21:10 по московскому времени. Само событие продлится 1,5 часа. Астрологи утверждают, что влияние затмения почувствует на себе каждый человек.

Специалисты советуют в период с 18 по 24 августа отказаться от принятия решений, все они будут казаться важными, но в результате человек будет делать неправильный выбор. Также под запретом серьезные медицинские процедуры, участие в массовых мероприятиях, смена работы, подписание важных документов, ссоры.

Астрологи отмечают, что неделя после затмения является активной, творческой. Принято считать, что солнечное затмение оказывает больше влияние на мужской пол, а лунное на женский. Во время солнечного затмения человек может почувствовать головные боли, обострение хронических болезней. Если это уникальное явление выпадает на день рождения, тогда на протяжении всего года человека ожидают серьезные изменения. Причем изменения могут быть как благоприятные, так и негативные.