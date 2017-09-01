Астероид 1 сентября приблизится к Земле на 7 миллионов километров

Ждать конца света, как в голливудских фильмах об астероидах, сегодня, 1 сентября, не стоит: астероид-гигант приблизится к Земле, но на 7 млн. километров. Астрономия это расстояние называет потенциально опасным, но не дает прессе раздувать шумиху. В гости к Земле приходит немало космических тел, но ни одно из них не вошло в орбиту нашей планеты, и астероид Флоренс – не исключение.

Огромный, размером с небольшой город, астероид Флоренс сегодня приблизится к Земле на максимально близкое расстояние, однако его совершенно не стоит бояться. В астрономии есть понятие «потенциально опасное расстояние», но оно исчисляется не одним миллионом километров. Флоренс – действительно большой астероид, и к Земле он подойдет достаточно близко, но землянам он не угрожает. Ученые создали каталог потенциально опасных астероидов, но туда попали 17 тысяч астероидов или из-за своих размеров, или из-за близости к орбите Земли, или из-за вероятности столкновения. Если говорить об опасениях, то бояться надо не Флоренс, а Бенну или RQ-36, но они не скоро приблизятся к Земле.

По словам специалистов, Земля сама защищает своих обитателей от астероидов, меняет своей гравитацией их траекторию, «Апофис» недавно перестал даже числиться потенциально опасным. Астрономия старается сделать прогноз на сто лет вперед, благо техническая база позволяет, соответствующие программы существуют, средства ученым тоже регулярно выделяются.

Астероидов вокруг Земли кружится десятки тысяч, среди них будут и потенциально опасные. В год фиксируется примерно тысяча новых астероидов, каждый день дарит по три астероида. Некоторым дают романтичные названия, кому-то присваивают номера, но реально принести угрозу Земле никто их этих «космических странников» неспособен.