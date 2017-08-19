Астероид: NASA показала анимацию с приближением астероида Флоренс к Земле

Американское космическое агентство NASA создало анимацию, которая показывает, как астероид Флоренс сблизится с Землей 1 сентября. Специалисты дают понять, что Земле космическое тело с романтичным именем ничем не угрожает, хотя его размер – 4,4 км, и это самый большой астероид, которой «приходил в гости к Земле» за всю историю.

Агентство NASA называет потенциально опасным астероид Флоренс, который скоро приблизится к Земле, но уточняет – в такую категорию он попал из-за величины в 4,4 км. Астрономы создали анимацию на компьютере, показывающую, что космическое тело осенью этого года приблизится к нашей планете на 7 миллионов километров. Данное расстояние поможет увидеть астероид Флоренс невооруженным глазом – он достигнет блеска звездной величины. Ученые уверены, что расстояние, равное 18-и расстояний от Луны до Земли, пока не опасно для землян. Флоренс станет намного опаснее через 40 лет – он приблизится на 1 миллион километров к Земле.

Российские ученые считает, что амуры, к которым относится Флоренс, неспособны выйти на орбиту Земли, но планеты Земля или Марс могут повлиять на орбиту астероида Флоренс. В этом случае амур превратится в аполлон или атон, становясь опаснее.

NASA призывает не рассматривать сценариев конца света – 1 сентября он точно не наступит. Другие астероиды подходили к Земле и ближе, но и весили они меньше. Флоренс открыли еще в 1981 году в Австралии, и за это время ни разу не шло речи о том, что этот гигант уничтожит землю. Первооткрыватели назвали космическое тело в честь общественной деятельницы Флоренс Найтингейл.