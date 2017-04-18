Астероид «Скала» летит к Земле и пройдет на рекордно близком расстоянии за последние 400 лет

Астероид летит к Земле и пройдет мимо голубой планеты на очень близком расстоянии. Ученые отмечают, что размеры небесного тела очень впечатляющи, а расстояние, по которому он пролетит от Земли, станет рекордно близким за последние четыре столетия.

Официальное научное название астероида – 2014 JO25. Уже по названию можно догадаться, что небесное тело было открыто учеными в 2014 году. Неофициальное название – «Скала». Исследованиями астероида занялись ученые из консерватории Slooh. По данным этих ученых, астероид пронесется на расстоянии примерно в 1,77 миллиона километров от Земли. Это – очень близкое расстояние, по меркам космоса. Для сравнения, это всего примерно в 4,6 раза дальше от Земли, чем расстояние от нашей планеты до Луны.

Особенностью тела являются его внушительные размеры. Так, разные ученые дают ему от 540 до 1500 метров длины. А скорость составляет примерно 33 метра в секунду. Это – не очень много, но и не мало, особенно учитывая размеры и массу объекта.

Мимо нашей планеты астероид пролетит в ночь со среды на четверг. Пиковое расстояние до астероида будет зафиксировано примерно в два часа ночи по времени Москвы.

Несмотря на многочисленные предубеждения, реальной опасности этот астероид землянам нанести не может. О столкновении с Землей вообще не идет речь – слишком велико расстояние. Но даже косвенно объект никак не повлияет на земные события. К тому же, ученые просчитывают траектории всех пролетающих мимо объектов, и если бы реальная угроза все же возникла, земляне использовали бы специальные технологии, дабы сбить астероид еще до сближения его с Землей.