Астрономам удалось создать сверхмощный телескоп, размер "виртуальной" тарелки которого превышает размер земли

Астрономы трудились над созданием такого мощного телескопа, для того, чтобы начать изучать физические свойства сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре нашей галактики. Об этом передает международный научный фонд США.

Как стало известно, астрономы намерены начать изучение «горизонта событий» у черной дыры, расположенной в центре нашей галактики. Для этого было необходимо объединить усилия разных обсерваторий по всему миру, что позволило достичь повышения чувствительности телескопа в тысячу раз больше чем у «Хаббла».

О первых успехах данного проекта ученые сообщали общественности еще весной прошлого года. Тогда им удалось повысить качество точности наблюдения в 10 раз относительно прошлого раза. Также им удалось произвести некоторые измерения магнитного поля вокруг черной дыры.