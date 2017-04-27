Ученые из США провели исследования, результаты которого свидетельствуют о том, что современная мода на диетические продукты приводит не к потере лишнего веса, а, наоборот, к ожирению и вызывает необратимые негативные последствия для человека.

Кшиштоф Чая, которая проводила исследование, заявляет о том, что большинство обезжиренных продуктов не содержат в себе жира, но при этом имеют большое содержание сахара и других вредных веществ.

В результате исследования, когда две группы мышей кормили обычной пищей и исключительно диетической показали, что мыши с обычным рационом, содержащем жиры, набрали лишний вес так же, как его набрали и мыши, питавшиеся исключительно обезжиренными продуктами. Парадокс: мозг мышей, питавшихся диетической пищей, имел воспалительные очаги, которых не было у мышей с обычным рационом.

Исследование также показало, что диетические продукты вызывают ожирение быстрее и сильнее, чем возникает ожирение от нормальных жирных продуктов.