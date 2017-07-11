Ева Экеблад: первая ученая в области селекции и агрономии родилась в Стокгольме 293 года назад, десятого июля. Многие годы она потратила на изучение картофеля, из которого впервые извлекла спирт и крахмал. При жизни была принята в ряды Шведской королевской академии наук.

Вчера, десятого июля, ученый мир Швеции отметил 293 года со дня появления на свет первой женщины агронома, члена Королевской академии наук Щвеции, ученой-селекционера Евы Экеблад.

Она появилась на свет в 1724 году и многие годы своей жизни потратила на изучение загадочного в то время корнеплода — картофеля. Еве Экеблад принадлежат первые открытия по извлечению из картофеля крахмала и алкоголя.

Королевская академия Швеции по достоинству оценила ее заслуги и приняла в свои ряды, что в те времена для женщины было редкостью. На данный момент, помимо Экеблад, членами этого ученого заведения являются еще 3 женщины: русская княгиня Екатерина Романова-Дашкова, немка Елизавета Мейтнер и француженка польского происхождения Мария Складовская-Кюри. Также Ева Экеблад была удостоена чести стать вторым академиком женского пола за всю историю науки.

Спирт и крахмал, которые Ева выделяла из картофеля, она применяла в изготовлении косметических веществ, например, спирт шел на духи. Далее она заинтересовалась кормовой и питательной ценностью картофеля, ее перу принадлежат десятки рецептов по изготовлению блюд из картофеля и овса. Также Ева занималась селекцией этого корнеплода.

Помимо науки в жизни Евы была и семья. Она вышла замуж за графа, от которого и получила фамилию Экеблад. В этом браке родилось пятеро детей.