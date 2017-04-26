Созданная специально для анализа шахматных игр программа с помощью учета разных показателей, озвучила самого сильного и выдающегося в истории шахматиста. Им стал чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. На второе место программа поставила Владимира Крамника.

Французский ученый Жан-Марк Альо создал уникальный программный продукт, который позволил в виртуальном матче анализировать тактику и качество игры разных шахматистов мира, в том числе сравнивая их технику и методику игры с игроками из прошлого. Анализ игроков проводился за период 100-125 лет. Плюс созданной системы в том, что оно анализирует не только результат игры, но и ее качество, сравнивая различные комбинации и их «глубину».

Правда сам ученый, на заявление о том, что теперь нет смысла проводить матчи по шахматам, поскольку система может заранее предугадать исход игру, заверил, что человеку свойственно ошибаться, и он может себя повести абсолютно не так, как в предыдущих матчах