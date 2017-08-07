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Кровавая Луна: сегодня многие россияне смогут наблюдать уникальное явление — лунное затмение (частичное). В народе оно получило название «кровавая Луна» из-за красного оттенка планеты, который она приобретает от тени Земли.

Кровавая Луна: сегодня россияне могут увидеть лунное затмениеПо сообщению издания «РИА Новости», частичное затмение Луны можно наблюдать сегодня, седьмого августа. Земная тень закроет свой спутник, но так, что Луна не исчезнет полностью и приобретет красноватый оттенок. Из-за красного цвета в народе это небесное явление получило название «кровавая Луна».

Как рассказали в столичном планетарии, понаблюдать на небесным явлением можно сегодня с 20:24 до 22:19 мск по всей территории России, исключая Камчатку и Чукотку. В этих регионах во время затмения уже будет утро, поэтому увидеть это явление местным жителям не получится. По словам экспертов из планетария, спутница Земли будет поглощена земной тенью примерно на 25% от всей площади своего диска.

Желающие посмотреть на частичное лунное затмение могут посетить сегодня планетарий и воспользоваться телескопами, специально выставленными для этой цели на астрономической площадке учреждения. Астрономы расскажут посетителям планетария все о лунном затмении и его фазах.

Также гости смогут понаблюдать за Юпитером и Сатурном. Есть одно «но»: посетителей примут только если погода будет ясная. Билеты на данное мероприятие продаются сегодня с семи вечера до десяти часов ночи. Разглядеть что-либо без телескопа будет проблематично, несмотря на то, что Луна будет находиться достаточно низко над земным горизонтом.

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