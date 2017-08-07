Кровавая Луна: сегодня многие россияне смогут наблюдать уникальное явление — лунное затмение (частичное). В народе оно получило название «кровавая Луна» из-за красного оттенка планеты, который она приобретает от тени Земли.

По сообщению издания «РИА Новости», частичное затмение Луны можно наблюдать сегодня, седьмого августа. Земная тень закроет свой спутник, но так, что Луна не исчезнет полностью и приобретет красноватый оттенок. Из-за красного цвета в народе это небесное явление получило название «кровавая Луна».

Как рассказали в столичном планетарии, понаблюдать на небесным явлением можно сегодня с 20:24 до 22:19 мск по всей территории России, исключая Камчатку и Чукотку. В этих регионах во время затмения уже будет утро, поэтому увидеть это явление местным жителям не получится. По словам экспертов из планетария, спутница Земли будет поглощена земной тенью примерно на 25% от всей площади своего диска.

Желающие посмотреть на частичное лунное затмение могут посетить сегодня планетарий и воспользоваться телескопами, специально выставленными для этой цели на астрономической площадке учреждения. Астрономы расскажут посетителям планетария все о лунном затмении и его фазах.

Также гости смогут понаблюдать за Юпитером и Сатурном. Есть одно «но»: посетителей примут только если погода будет ясная. Билеты на данное мероприятие продаются сегодня с семи вечера до десяти часов ночи. Разглядеть что-либо без телескопа будет проблематично, несмотря на то, что Луна будет находиться достаточно низко над земным горизонтом.