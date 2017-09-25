НЛО: в небе над разрушенным Пуэбло зафиксировали летающую тарелку

Объект, внешне похожий на НЛО, зафиксировали американские фотографы в небе над разрушенным землетрясением Пуэбло (Мексика). Появились даже версии, что инопланетяне прилетели посмотреть, выжили земляне после землетрясения или нет. Не все, правда, верят в космический разум и внеземные цивилизации, некоторые уверены, что за НЛО приняли обыкновенный дрон с телекамерой.

Неопознанный летающий объект над руинами города Пуэбло после землетрясения вызвал споры официальной науки и уфологии. Уфологи считают, что на кадры компании «Sky News» попал самый настоящий космический корабль пришельцев – они прилетели посмотреть, что случилось с землянами. Скептики заявляют, что это обыкновенный дрон с телекамерой: многие телекомпании после землетрясения в Мексике снимали сюжеты в разрушенных городах Мехико и Пуэбло. Пришельцы же, в свою очередь, никак людям не помогли, да и не хотели, судя по всему. Уфология не считается официальной наукой, а военные часто отправляют свои беспилотники летать над руинами, фотографировать местность и искать людей под завалами.

Ранее СМИ писали о необычных камнях, которые были обнаружены в Мексике: на них люди вступали в контакт с необычными большеголовыми существами. Предания о том, что инопланетяне посещали Землю в разные времена перед катаклизмами и после них, живы до сих пор. Артефакт был найден в пещере недалеко от города Пуэбло, пострадавшего от землетрясения больше всего.