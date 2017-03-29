Новолуние в марте 2017 года наблюдается в эти дни. С научной точки зрения мартовское новолуние наступило ранним утром 28 марта. Однако и прошлой ночью, и сегодня днем, и даже в ночь на 30 марта визуально Луна все еще будет оставаться «новой».

Если в науке новолуние знаменует собой всего несколько мгновений, так же как и полнолуние или затмение, то для астрологии и визуального восприятия это событие длится несколько суток. В астрологии и народных верованиях новая Луна символизирует начало новой странички жизни человека. Раз наступило новолуние, значит, и людям следует избавиться от старых вещей и привычек, позабыть о неудачах и начать новую, успешную жизнь.

В новолуние есть обычай гадать. Гадают с зеркалом, на углях, на воде. А современные астрологи считают начальную фазу Луны самым благоприятным временем.

Также новолуние знаменует собой заботу о своих родных и близких, а также об окружающей среде. Чтобы мартовское новолуние действительно помогло начать новую страничку жизни, нужно жить не только одними надеждами, но еще и соответствовать им действиями.

Например, если человек хочет достичь долгожданной гармонии в отношениях, будь то любовные или дружеские отношения, надо, наконец, научиться находиться компромиссы, идти навстречу, прислушиваться к мнениям других людей.

В новолуние принято избавляться от всего старого. Это касается как мыслей, так и вещей. Неудавшиеся отношения тоже подлежат выбросу. Старые запылившиеся вещи, которые вы не использовали годами, лучше выбросить. Только освободив место от старого хлама, можно приобрести что-то новое.