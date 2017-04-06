Пломбы из наночастиц, разработанные российскими учеными, станут прорывом в отрасли стоматологии

В России учеными разработана пломба из наночастиц, позволяющая при установке защитить зуб от дальнейшего появления кариеса. Пломба будет иметь уникальный состав, который позволит защитить поверхность зуба от малейших воздействий микробов.

Ученые из НИТУ «МИСиС» на протяжении многих лет занимались исследованием разных наночастиц и изучали возможные варианты их взаимодействия. В результате был разработан состав, в который вошли частицы железа, цинка и титана, которые в сочетании позволяют абсолютно защитить зуб от воздействия микробов и бактерий. Ученые сравнили действие такого состава пломбы с действием антибиотика, которые всегда применяется при бактериальном воспалении.

Главное достижение разработки – пломба больше не будут выпадать и зуб не буде разрушаться в месте соприкосновения с пломбой.

Этот состав уже используют в некоторых клиниках России с 2016 года и весьма успешно