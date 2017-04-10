Полнолуние в апреле 2017 года астрологи назвали неблагоприятным временем

Полнолуние в апреле 2017 года припадает на 11 число. Астрологи считают апрельское полнолуние одним из наиболее «тяжелых» в году. Чтобы избежать последствий этого полнолуния советуется не отвлекаться на плохие мысли, всегда сохранять спокойствие и ни в коем случае не вступать в конфликты.

Уже грядущей ночью, с 10 на 11 апреля, состоится апрельское полнолуние. С научной точки зрения это всего лишь несколько мгновений, когда освещаемый диск Луны достигает своего пикового значения. Однако визуально Луна остается полной как минимум две ночи.

С точки зрения астрологии полнолуние – особое время, которое сказывается на поведении и настроении людей, их эмоциях и самочувствии. Апрельское полнолуние считается одним из наиболее трудно переносимых. В апреле Луна находится в созвездии Весов. Астрологи это положение называют неблагоприятным.

Чтобы минимизировать «урон» от непростого периода советуется сконцентрироваться на каком-либо активном виде деятельности, стараясь не отвлекаться на неприятные моменты. Ни в коем случае нельзя ссориться и конфликтовать – это обернется тяжкими последствиями. Зато неплохо будет посоревноваться в одном из видов спорта.

Вообще спорт и активный отдых – лучший вариант времяпрепровождения в полнолуние и прилегающие дни. Побольше времени проводите на свежем воздухе, лучше, в дали от города или, по крайней мере, людных мест. Не сосредотачивайтесь на неприятностях, старайтесь выбросить их из головы.