Пресная вода на Земле вскоре станет ядовитой из-за климата – ученые

Пресная вода вскоре может стать ядовитой. Ученые из Канзасского университета опубликовали отчет своих исследований, в котором указано, что из-за климатических изменений большинство питьевой воды на планете уже в ближайшем будущем может стать непригодной для питья.

Проблема, как отмечают ученые, может стать глобальной. Причина же заключается в климатических изменениях. Дело в том, что в настоящее время в мире наблюдается так называемая «хлыстовая погода». Это значит, что длительные периоды засухи могут меняться резкими наводнениями. Из-за этого возникает проблема изменения химического состава поверхности воды.

Еще одним фактором является массовое удобрение фермерских земель. Изначально, отмечают эксперты, пресная вода может стать ядовитой только на тех участках, где много фермерских угодий. Если удобрения будут использоваться в фермерстве все так же активно и широко, а климат не изменится, то это приведет к вышеупомянутым химически изменениям состава воды.

Химические элементы, которые содержатся в удобрениях, будут распространяться на все большие территории. В конечном итоге, заражена окажется практически вся питьевая вода на планете. Ученые объяснили, почему так происходит. Дело в том, что во время длительной засухи на поверхностной почве земель скапливаются вредоносные химические элементы, в частности, азот, который в большом содержании является ядовитым для человека. Если бы дожди шли стабильно, эта проблема бы не возникала. Однако резкие наводнения будут разносить ядовитые элементы на большие территории.

Чтобы очистить зараженную воду, потребуются миллионы долларов. К тому же, ее нельзя будет использовать ни для питья, ни для хозяйственных работ.