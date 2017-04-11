Российскими учеными созданы наночастицы, которые полностью убивают клетки рака

Тандем из российских биологов и специалистов медицины создал уникальные наночастицы, которые могут беспрепятственно проникать внутрь клеток и уничтожать их. Это своего рода прорыв в области медицины, который может дать шанс многим на жизнь.

Российские ученые уже не первый год работают в направлении разработки наночастиц, которые бы боролись с раком. Но данное достижение уникальное – разработаны наночастицы, которые смогут внедряться в раковые клетки и запускать процесс их самоуничтожения. В ходе ряда испытаний был усовершенствован разработанный ранее состав частиц, в который входил только белок цитохром. На данный момент наночастциы состоят из белка и жировых молекул. Результаты превзошли ожидания.

Исследовательская работа будет проводиться и далее, чтобы адаптировать данную разработку для запуска данных частиц в организм человека.