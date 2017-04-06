Россия готова к прорыву в отрасли ракетостроения, все технология для создания ракеты с возвращаемой ступенью есть.

Один из известнейших ученых и разработчиков в отрасли ракетостроения заверил общественность, что Россия имеет весь потенциал для создания ракеты с возвращаемой ступенью. По его словам, космическая отрасль имеет все для этого, как кадры, так и разработки.

В недавнем выступлении Борис Каторгин, являющийся известным исследователем в мире, заявил о том, что Россия может самостоятельно создать ракету с возвращаемой ступенью, тем самым составив конкуренцию компании SpaceX, США. Главное – это поставить такую задачу перед разработчиками и соответственно профинансировать мероприятие по созданию технологии спасения ступеней при запуске ракеты. По его словам, в стране есть все: база, кадры и желание.

Напомни. что недавно компания SpaceX повторно осуществила запуск первой ступени ракеты. Запуск прошёл успешно, и она приземлилась в намеченное место в Атлантическом океане.