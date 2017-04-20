По результатам научных исследований, которые опубликованы в журнале Gerontology, сок свеклы оказывает потрясающий эффект на работу мозга – он его омолаживает. По словам ученых, сок свеклы в сочетании с занятиями спортом, творит чудеса.

Представители университета Уэйк-Форест, США, заявляют, что влияние свекольного сока на организм, колоссально. Они говорят, что польза спорта для человеческого организма уже давно доказана, и то, что физический упражнения, положительно влияют на работу сосудов, в том числе и мозга, не опровержимо. Но, к сожалению, не всем достаточно занятий спортом.

С возрастом сосуды мозга начинают плохо работать, питательные вещества и кислород не поступают в клетки, и тогда происходят необратимые процессы. Если же перед занятием спортом регулярно употреблять свекольный сок, богатый витаминами, макро- и микроэлементами, нутриентами и т.д., то это очистить капилляры и обогатить мозг кислородом. Результаты были получены на основании исследования, в котором приняли участие люди старше 55 лет.