Солнечное затмение состоится сегодня, в полной фазе его смогут увидеть жители 14 штатов США. Некоторые американские авиакомпании продают билеты на спецрейсы, во время которых можно будет наблюдать за этим уникальным природным явлением.

Сегодня состоится третье за этот месяц уникальное событие – солнечное затмение. Ранее люди могли наблюдать лунное затмение и звездопад. Увидеть это явление в полной фазе можно будет в США. Сообщается, что это осуществимо в 14 американских штатах.

Предприимчивые авиакомпании начали продавать билеты на рейсы, во время которых можно полюбоваться затмением Солнца. Стоит отметить, что ранее аналогичное природное явление наблюдалось около 100 лет назад. Некоторые рейсы доступны не всем желающим, сюда можно будет попасть только предъявив специальное приглашение. Об этом сообщили в пресс-службе «Alaska Airlines». Ожидается, что спецборт вылетит из Портленда около 8 утра по местному времени. Полет воздушного судна будет совершен вдоль побережья Орегона. Пассажиры самолета станут одними из первых, кто сможет увидеть затмение. В авиакомпании отмечают, что лайнер будет находиться на высоте около 11000 метров, благодаря чему откроется хороший обзор.

Напомним, астрологи советуют в этот период отказаться от ссор, подписания важных документов, принятия серьезных решений, смены работы. Эксперты рекомендуют настроиться на позитивный лад, а выяснения всех отношений отложить на несколько дней.