Стивен Хокинг прокомментировал открытие американских ученых, которые обнаружили предположительное местонахождение инопланетной цивилизации. По мнению физика-теоретика, нужно сконструировать звездолет маленьких размеров и отправить его в систему Альфа Центавра.

На днях стало известно, что ученым из Америки удалось обнаружить предположительное местонахождение инопланетян. По их утверждению, инопланетная цивилизация находится в системе Альфа Центавра. Необходимо отметить, что исследователи не смогли более точно указать место их обитания, но они отмечают, что в данной системе находятся планеты, похожие по свойствам и характеристикам на нашу.

Пока эта новость остается догадкой, так как проверить ее очень трудно. Дело в том, что от Земли и до ближайшего космического тела большое расстояние, а именно около 40 триллионов километров.

Стивен Хокинг прокомментировал заявление американских уфологов. По мнению знаменитого британского физика-теоретика, чтобы подтвердить данную гипотезу, следует совершить полет в систему, дорога к которой займет до 20000 лет. Также ученый считает, что в этом человечеству поможет звездолет, размер которого равен микрочипу, этот аппарат должен быть оснащен парусом.

Ранее Хокинг заявлял, что в скором времени население Земли ожидает знакомство с инопланетянами. Он считает, что человечество получит сигнал. Об этом он рассказал после объявления учеными новости об открытии Gliese832c, условия на этой планете схожи с земными.