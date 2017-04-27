По заверениям ученных при дальнейших исследованиях Космоса можно обнаружить следы древнейших цивилизаций на других планетах, правда, не на всех. Наиболее вероятно встретить такие следы пришельцев в Солнечной системе или на Луне, или на Марсе.

Джейсон Райт, планетолог из Пенсильвании, говорит о том, что в последнее время активно ведутся исследования в изучении внеземной жизни в Солнечной системе. Но если есть жизнь или ученые хотят ее создать, то следует искать и следы, которые могли быть оставлены древнейшими инопланетянами. Ученый утверждает, что в далеком прошлом наиболее перспективными планетами для зарождения жизни были Земля, Марс и Венера. Но в виду каких-то видоизменений, только на Земле сложились такие климатические условия, которые позволили жизни «выжить». «Марс сейчас – это замороженная пустыня, Венера – раскаленный ад» — по заверению ученого. Луна также может быть использована в качестве объекта исследования. Сам ученый утверждает, что процент обнаружения остатков цивилизаций в Солнечной системе ничтожно мал.