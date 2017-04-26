Ученые заявили о том, что они наконец-то разгадали одну из главных причин, которая может вызывать синдром хронической усталости у человека. По их словам, такая причина заключается в большом количестве определенных бактерий в кишечнике, которые и влияют на общее состояние организма.

Ученый Брент Уильямс, который работает в университете Колумбии в Нью-Йорке, заявил о том, что выявленная бактерия нарушает взаимодействие между мозгом и кишечником, вызывая тем самым причину хронической усталости.

В последнее время синдром хронической усталости выявляется у все большего количества пациентов, которым свойственны такие симптомы как бессонница, апатия, усталость, слабость, головные боли и т.д. При этом выявить причины такого состояния медики до сих пор не могли, и склонялись к тому, что СХУ имеет психологическую причину своего появления.

Пока не выявлены точные виды микроорганизмов, влияющих на появление СХУ, но установлено, что у здоровых людей совсем другая микрофлора кишечника, чем у больных.