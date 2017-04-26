На Конференции Европейского союза о Земле была озвучена главная причина того, почему ледники в Антарктиде за последние годы значительно растаяли и покрылись трещинами. По заявлению ученых, причиной является наличие постоянных мощных теплых ветров, которые своим теплым потоком воздуха способствуют таянию ледников.

Ученые заявили, что данные ветра называются ветра-фены, и они более свойственны горным хребтам, где воздушные массы продвигаются от вершины горы к подножью. Фенам свойственны теплые и сухие потоки воздуха. Именно такие ветра способствуют тому, что горный климат не всегда такой суровый, как предсказывают синоптики и ученые.

Ученые и раньше замечали, что таяние льдов в Антарктиде происходит почти круглый год, но не могли понять, какие причины такого процесса. Сейчас же стало известно, что именно фены регулируют климат Антарктиды, возникая уже в начале весны и продолжаясь почти до конца осени.