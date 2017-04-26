Результаты научных исследований на базе Большого андронного коллайдера, которые опубликованы в научном журнале Nature Physics, порадовали общественность тем, что учеными случайно удалось создать материю в своем первозданном виде, в котором она была еще во времена Большого взрыва.

Полученное открытие позволяет ученым исследовать более детально первичную материю, изучая ее состав и преобразование в другие формы. Полученная материя состоит из очень маленьких частиц — кварки и глюоны, именно поэтому материя имеет названия кварково-глюонная плазма. Для того, чтобы в природе получить такие частицы, а также их соединение, необходимы очень высокие температуры, которые, по утверждению ученых, были только в момент Большого взрыва. Такое научное открытие позволит ученым приблизиться к пониманию того, какой вид Земля имела до момента и во время Большого взрыва.