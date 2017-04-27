Томас Цурбухен , занимающий пост заместителя главы НАСА заявил о том, что за счет существования разносторонних областей знаний и многомасштабных научных исследований, человечество вскоре сможет открыть внеземную жизнь, что станет прорывом во всей истории человечества.

В своем выступлении Томас Цурбухен перечислил последние достижения и открытия в области науки, обозначив, что учеными уже обнаружены 7 планет, схожих с планетой Земля. Он также отмети, что НАСА всегда активно поддерживает и принимает участие в исследованиях, направленных на понимание зарождения самой жизни на планете, происхождения материи на Земле и во многих других вопросах.

По словам представителя НАСА, сейчас самое главное – это объединение всех наук для достижения общего результата, который вскоре откроет внеземную жизнь на других планетах.

С целью оптимизации исследований, бюджет НАСА включил изучения по нахождению внеземной жизни в статью расходов собственного бюджета.