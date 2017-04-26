В России заявили о желании и готовности разработать и создать ракету, которая будет иметь технические параметры не хуже параметров американской ракеты Falcon, производства Илона Маска. В настоящее время уже начата разработка по реализации проекта.

Глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев озвучил планы компании в направлении ракетостроения. Он заявил, что в ближайшем будущем будет начата разработка новой ракеты, запуск которой будет возможен с Байконура, космодрома Восточный, а также с «Морского старта». Главное, по его словам, это то, что ракета будет абсолютно новой и сможет конкурировать на рынке даже с ракетой Falcon, США.

Также Владимир Солнцев озвучил приблизительные сроки осуществления проекта – приблизительно 4 года. Уже сейчас создана команда по разработке и выпуску проекта, разработан график выполнения работ по ракетостроению и даже создан эскизный проект.