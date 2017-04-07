В средневековых Японских хрониках имеется упоминание о древних мегавспышках на Солнце

Ученым удалось обнаружить в древних японских летописях упоминание о сильных всплесках солнечной энергии, последствия которых отразились в годичных кольцах старых деревьев. Статью об этом опубликовал журнал «Space Weather».

Историк, изучавший хроники, рассказал о девяти различных случаях, когда несколько ночей были освящены северным сиянием. Следы высокой солнечной активности остались и в годичных кольцах деревьев, учеными было обнаружено низкое содержание «тяжелого» углерода.

Отметим, что на нашем светиле периодически происходят выделения энергии, внешне похожие на взрыв. Они негативно влияют на работоспособность систем радиосвязи и здоровье космонавтов. Подобная вспышка, нанесла серьезный ущерб Канаде в размере 14 млн. долларов из-за поломки значительной части электросетей.