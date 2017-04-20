Вероятность заболеть раком груди есть у каждой десятой женщины в России

По результатам исследования, которое проводилось медико-генетическим центром Genotek, почти у каждой из десяти российских женщин присутствует мутация гена, который отвечает за развития рака груди или яичников. Исследование показывает, что необходимо знать врага в лицо, чтобы бороться с ним на ранних стадиях.

Медико-генетический центр Genotek провёл исследование, в котором изучались мутации генов женского организма, отвечающих за развитие раковых опухолей. Данное исследование было проведено на основании последних данных, подтверждающих, что развитие рака молочной железы в большинстве случаев обнаруживается у тех женщин, которые имеют определенные поломки в генах. Результат исследования: почти каждая десятая женщина в России имеет такие поломки. Рак молочной железы самый распространённый вид рака среди женщин. Он благополучно и успешно лечиться на 1-й и 2-й стадии, и почти не излечим на последних