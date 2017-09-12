Вспышки на солнце: 13 сентября ожидается мощная магнитная буря

Завтра, 13 сентября, по информации от астрономов, ожидается сильная магнитная буря, спровоцированная последней вспышкой на Солнце, произошедшей десятого сентября. Магнитная буря отразится на самочувствии многих землян. После этого солнечная активность пойдет на спад.

Российская лаборатория по изучению рентгеновской активности Солнца сообщила, что завтра, тринадцатого сентября, намечается сильная магнитная буря, которая может отразиться на самочувствии многих людей. По оценкам ученых, сила бури будет равна двум-трем баллам из пяти.

Напомним, что ряд солнечных взрывов начался четвертого сентября. Десятого сентября произошла последняя активность. По оценкам ученых, один из взрывов был самым сильным за последние двенадцать лет. Но теперь солнечное возмущение должно пойти на спад, и в последующие две недели оно перестанет представлять опасность для жителей нашей планеты.

Но выброс энергии, произведенный Солнцем за последние дни, накроет всю Солнечную систему. Больше всего достанется Венере и Меркурию, нашу планету эта пагубная активность заденет всего лишь по касательной, вызвав не очень большие возмущения магнитного поля. По заверениям астрономов, повреждения магнитного поля не произойдет, потому что на Солнце между вспышками всегда есть трехдневные перерывы, необходимые для того, чтобы оно смогло накопить новую энергию для взрыва. Этого времени Земле вполне достаточно для восстановления своих защитных фильтров — земной атмосферы и самого магнитного пояса.