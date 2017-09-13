Вспышки на Солнце: Артем Бесов предрек три ужасных года для человечества после солнечной активности

Вспышки на Солнце — это зловещие знаки для человечества, так считает экстрасенс и колдун Артем Бесов. После небывалой солнечной активности нашу планету ждут три очень страшных года, после которых возврата к прежней жизни уже не будет. Впрочем, по словам колдуна, то, что случится, не будет концом света.

Московский колдун Артем Бесов предрек нашей планете всяческие ужасы после случившейся в последние дни солнечной активности. Напомним, что в начале сентября учеными была зафиксирована самая большая вспышка на Солнце за последние двенадцать лет. Ее вызвало объединение двух пятен на звезде, и по мощи она вошла в пятерку самых сильных вспышек за всю историю наблюдения.

Несомненно, все это вполне может отразиться и на самочувствии особо чувствительных людей, так как вспышки вызывают на Земле сильные магнитные бури, и на нормальной работе спутников, средств коммуникаций, космических кораблей и разной земной электроники.

Но колдун Бесов предрекает куда более серьезные последствия для человечества. По его мнению, серия вспышек на Солнце — это зловещие, предупредительные знаки для землян, после которых не стоит ждать ничего хорошего. Текущий год, как рассказал Бесов, эзотерики называют “хрустальным”, так как, по их верованиям, он станет последним благополучным годом для людей. Далее идут три страшных года, в которых беды будут происходить по нарастающей, и самым зловещим окажется 2020 год.

Люди доигрались, как считает Бесов, и вряд ли уже можно повернуть ситуацию. Впрочем, конкретизировать, что же именно нас ждет, Бесов не стал, но успокоил, что это еще не конец света. Просто теперь жизнь людей станет намного сложнее, чем она была до этого.