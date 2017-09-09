Вспышки на Солнце: магнитные бури, связанные со вспышкой Х9.3, миновали

На сегодня, 9 сентября, магнитные бури, вызванные вспышкой Х9.3, миновали, так что люди, зависимые от погоды и магнитного поля Земли, могут вздохнуть с облегчением. Те, кто больше других чувствует на себе влияние коронального вещества, жаловались 6-8 сентября на плохое самочувствие, нестабильность, обострение заболеваний, перепады давления, слабость. Но сейчас геомагнитное поле планеты пришло в норму.

Ученые Института космических исследований называют вспышки на звезде Солнце «солнцетрясением» и объясняют механизм явления, называемого «магнитной бурей». По их словам, плазма, выработавшаяся после вспышки Х9.3 на Солнце, повлияла на поле нашей планеты, а вот насчет ее влияния на обитателей Земли можно поспорить. Людей, не зависящих от магнитного поля Земли и коронального вещества, на порядок больше, чем метеозависимых, причем половина людей сама себе все внушает. По идее, облако протонов не должно влиять на живые организмы вообще, только на электронику, технику и коммуникации.

Вспышка 9 сентября является нетипичным явлением для «пассивного Солнца», она задает загадки и показывает, насколько земляне беззащитны перед светилом. Сила этой магнитной бури была в десять раз больше, чем предсказывалось, Земли облако плазмы достигло на 12 часов раньше предполагаемого времени, также вспышка Х9.3 вызвала на звезде Солнце «солннцетрясение». Некоторые ученые не разделяют оптимизма РАН и отмечают, что облако протонов сжигает «линию поля Земли», а это опасно.

Специалисты отмечают, что Солнце – не механизм, созданный человеком, и где оно «сломалось» — сказать и объяснить трудно. Здоровье человека – тоже вещь сложная и мало изученная, так же как и Солнца. Верить метеозависимому или нет – личное дело каждого. Факт в том, что если солнечная плазма начнет проникать в атмосферу Земли, куда ее раньше не пускало геомагнитное поле – от этого не уедешь, не улетишь, никуда не скроешься, это будет иметь планетарный масштаб.