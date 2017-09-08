Вспышки на Солнце: сверхмощная вспышка Х9.3 сжигает магнитное поле Земли

Любая вспышка на Солнце сжигает магнитное поле Земли, и чем сильнее выброс так называемой солнечной энергии, тем больше страдает естественная защита нашей планеты. Позавчерашняя вспышка Х9.3 оказалась одной из самых мощных на последние 12 лет, раскаленное облако плазмы долетело до Земли раньше, чем думали ученые, и все последствия магнитной бури начались раньше запланированного.

Ощутимая магнитная буря на нашей планете началась раньше, чем предположили ученые-астрофизики. Огромное облако из протонов оказалось быстрым, оно достигло Земли на 12 часов раньше, и земляне почувствовали на себе все «радости» магнитной бури намного раньше. Выбросы плазмы после вспышки любой мощности прожигают магнитное поле Земли, метеозависимые ощущает на себе даже вспышки типа А. Вспышка 6 сентября была типа Х – самая мощная из всех возможных. По земле ударило протонами и сильнее, чем прогнозировал ФИАН, и быстрее.

От грандиозной магнитной бури Земля страдает больше, чем боялись эксперты – звезда Солнце годами копила свою «плазменную энергию», и вдруг «плотину» прорвало. На Земле климат меняется, годичный цикл смещается, а вспышки такого масштаба вносят в климат нашей планеты свои коррективы. Утешает только тот факт, что до События Кэррингтона в 1859 году нынешней вспышке Х9.3 далеко – тогда северным сиянием любовались Карибское Острова, а Европа и Северная Америка остались без телеграфа.

8-9 сентября Москва готовится к северному сиянию в своих широтах, а зависимые от погоды – к плохому самочувствию и упадку сил. Не рекомендуется летать на самолете, активно заниматься спортом, садиться за руль. К мистике это не имеет отношения: живые организмы и технологии напрямую зависят от магнитного поля Земли. Не все люди имеют адаптацию к магнитным бурям, а электроника – нем более.