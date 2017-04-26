Зонд «Кассини» благополучно вышел на траекторию столкновения с Сатурном и передал на Землю последние фото со спутника планеты — Титана. По словам специалистов НАСА, вернуться на земную орбиту зонд уже не сможет.

По информации от РИА Новости, специалисты НАСА сообщили, что попытки космического зонда “Кассини” по выходу на линию столкновения с Сатурном закончились успехом. Цель “Кассини”- встреча с похожим на Луну спутником планеты-гиганта — Титаном. В субботу зон подлетел к Титану на самое минимальное расстояние — 979 километров. Зонд уже передал несколько свежих снимков на Землю, среди которых углеводородные моря и озера и несколько ранее неизвестных участков поверхности планеты-спутника.

Эрл Мейз, глава миссии “Кассини” в Национальном космическом агентстве США, рассказал, что эта операция уже вступила в так называемый финальный этап — это означает, что назад на землю космический аппарат вернуться уже не сможет. Он движется по определенной траектории и даже если бы НАСА пыталось вернуть его назад, используя маневровые двигатели, “Кассини” к середине сентября этого года все равно бы вернулся в атмосферу Сатурна.

Завершающая фаза жизни для космического аппарата наступила еще в субботу, 22 апреля, когда он в очередной раз встретился с Титаном. При сближении с ним, изменилась траектория движения “Кассини”, а его скорость увеличилась на 3 тысячи километров. Он вышел на траекторию движения Сатурна, в атмосфере которого ему предстоит сгореть дотла в сентября 2017 года.

Всего космический аппарат совершил более двадцати пролетов между Сатурном и его кольцами. Сегодня зонд снова приблизится к его кольцам для того, чтобы измерить их массу и изучить пространство вокруг планеты-гиганта.