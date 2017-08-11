Звездопад в августе: в этом году жители многих регионов России смогут наблюдать захватывающее космическое явление — Персеиды, метеорный поток из созвездия Персея. Пик явления в этом году придется сразу на 2 ночи предстоящих выходных. Начало метеорному дождю созвездие положило девятого июля, длится он будет до семнадцатого августа.

Евгений Парфенов, астроном-любитель из Томского областного планетария, рассказал, что предстоящие суббота и воскресенье — это самое лучшее время, чтобы полюбоваться падающим потоком “звезд” из созвездия Персея. По словам астронома, метеоры будут влетать в земную атмосферу со скоростью шестьдесят один километр в секунду, в час в атмосфере может сгорать примерно сотня метеоритов, создавая эффект падающих звезд, видных жителям Земли.

Известно, что августовский звездопад — это ежегодное явление, которое лучше всего видно тем, кто живет в Северном полушарии. Для того, чтобы полюбоваться красочным зрелищем, лучше всего выехать за город, подальше от ярких огней и смотреть в сторону созвездия Персея. Также необходима ясная погода. Слишком яркая Луна тоже может помешать наблюдению, но от нее никуда не деться.

Напомним, что созвездие, каждый год дарящее землянам красочное зрелище, названо так в честь героя древнегреческих мифов Персея, который по верованиям античных греков, победил Медузу Горгону. При этом не установлено точно, является ли созвездие непосредственным источником потока метеоритов или нет.