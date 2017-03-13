Смартфон Inoi с первой отечественной операционной системой будет стоить от 10000 рублей

Начались успешные продажи смартфона Inoi, имеющего первую операционную систему, созданную в РФ, которая характеризуется повышенной информационной безопасностью.

Сообщается, что для начала проекта выпустили 500 мобильных устройств, предусмотренные для государственного заказа. Необходимо отметить, что на сегодняшний день запущено серийное производство новинки. Благодаря повешенной защите, смартфон будут использовать госслужащие, сотрудники госкомпаний. Отмечается, что производитель ожидает постепенную популяризацию смартфона среди простых жителей России, которые делают акцент на своей безопасности и хотят, чтобы их персональные данные оставались в сохранности.

Ранее сообщалось, что первым заказчиком новинки станет «Почта России», здесь планирует поставка гаджетов, количество которых достигает 15000 экземпляров. Недавно производители указали стоимость отечественного смартфона, ожидается, что его цена будет в пределах 10-15 тыс рублей, в зависимости от модификации. Причиной создания российского мобильного устройства с защитой стало то, что на сегодняшний день в стране около 94% гаджетов работают на основе Google и Apple.