Huawei Nova 2 и Nova 2 Plus — смартфоны нового поколения, были официально представлены компанией Huawei. Гаджеты функционируют на основе ОС Андроид 7.0 фирменной надстройки EMUI 5.1. Желающим приобрести новинки придется “выложить” 365 и 420 долларов соответственно.

Китайская компания Huawei официально представила новые смартфоны, управляемые системой Android 7.0 Nougat с фирменной надстройкой EMUI 5.1 — это Nova 2 и Nova 2 Plus. Оба гаджета оснащены сдвоенной камерой с модулями в 12 и 8 миллионов пикселей в ее составе.

Также в смартфонах есть светодиодная вспышка и система фазовой автофокусировки. Фронтальная камера с двадцатимегапиксельным сенсором обеспечивает отличную видеосъемку и телефонию. Графическая обработка осуществляется встроенным контроллером ARM Mali-T830 MP2, а объем оперативной памяти гаджетов составляет четыре гигабайта.

Модель Nova 2 :

Дисплей Full HD-формата в пять дюймов.

Флеш-модуль — 64 гигабайта.

Аккумулятор — 2950 мА·ч.

Вес -143 грамма.

Размеры — 42,2 × 68,9 × 6,9 мм

Цена — 365 долларов.

Модель Nova 2 Plus:

Дисплей Full HD в 5. 5 дюймов.

Флеш — модуль — 128 гигабайт.

Батарея — 3340 мА·ч.

Вес — 19 граммов.

Размеры — 153,9 × 74,9 × 6,9 мм.

Цена — 420 долларов

Напомним, что компания Huawei находится на третьем месте среди самых известных производителей смартфонов. Доля выпускаемых ею гаджетов за последние три месяца составила почти 10% от общих рыночных поставок.