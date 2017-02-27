Смартфоны на MWC 2017: чем удивит всемирный мобильный конгресс в Барселоне?

Всемирный мобильный конгресс «MWC 2017» в Барселоне — престижное мероприятие, потому и новинки на нем всегда самые актуальные. Не только «Нокия» продемонстрирует «новые мобильники на стайный лад», но и «Самсунг» покажет, на что он способен. Помимо этого со своей продукцией выступят «Sony», «LG» и фирма «Blackberry», которую считали уже отжившей свое.

О «привете из 90-х» — линейке «Nokia 3, 5 и 6» только все и говорят. «Неубиваемый» телефон, который в отличие от престижных айфонов, не разбивается, упав на пол, снова в моде. Особенно на слуху «Nokia 3310». Чтоб не отставать и не уступать конкурентам, «Самсунг» попытается реабилитироваться, но некоторые вещи потребители теперь фирме долго не забудут. «Взрывающиеся» аппараты калечили пассажиров в самолетах и детей, а одного их руководителей компании поймали на взятке и арестовали. Неудивительно, что фирма не разработала ни одного нового гаджета – трудно довериться теперь даже самому новейшему «Samsung Galaxy S8». Планшет «Galaxy Tab S3» пока нигде не взорвался и потому был презентован.

Фирма LG в прошлом году выпустила странный, непонятый и потому непопулярный флагман G5, и потому хочется верить, что G6 будет нацелен на покупателя. По крайней мере, две качественные камеры и невозможность утопить аппарат должны впечатлить. Так же стоит отметить фирму «Леново», которая выкупила «Моторолу». Ее смартфоны «Moto G5» и «Moto G5 Plus» недорогие, но не будоражат и не впечатляют. Фирма уверена, что для того чтоб будоражило – платить надо соответственно, а привезенные аппараты будут покупать массово, на этом компания и богатеет.