Sony a9 — новая полнокадровая беззеркальная камера с матрицей обновленного типа недавно была анонсирована японской компанией Sony. Камера оснащена матрицей в 24 мегапикселя, очень быстрой системой скачивания данных и бесшумным функционированием затвора электронного типа.

Официально компания назвала камеру ILCE-9, она заявлена как самая мощная из всех известных. По сообщению prophotos.ru, японская компания “Сони” объявила выпуске новую полнокадровую камеру беззеркального типа со сверхбыстрым скачиванием внешних данных, стековой интегральной микросхемой в 24 мегапикселя и бесшумным электронным затвором. В новостном релизе компании камера названа “альфа 9”, но ее официальное название ILCE-9.

В технические возможности модели входит запись от двухсот кадров в формате RAW при скорости до двадцати кадров/сек с постоянным нахождением изображения в видоискателе. Частота вычисления автоматической экспозиции и фокуса равна 60 раз/сек. При этом сам автофокус располагает 693 датчиками фазовой детекции, все из которых встроены в матрицу и покрывают более 80% кадровой площади. OLED-видоискатель Альфа 9 оснащен разрешением 1280×960 при обновлении 120 раз/сек. Карты памяти SDВ хранятся в двух слотах.

Также производитель заявил об увеличении производительности аккумулятора в два раза. Особенностью Sony a9 являются конфигурируемый раздел внутрикамерного меню, диск с режимами фокусировки и джойстик автофокуса. Компания — производитель утверждает, что новая камера превосходит все зеркальные и беззеркальные модели по своей мощности. Ее примерная стоимость равна 4500 долларов. В продаже новинка появится с мая 2017 года.