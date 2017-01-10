Любая однозначная причина крушения ТУ-154 будет публично опровергнута СМИ, как сообщает Министерство Обороны РФ. Нельзя писать уверенно, что виноват теракт, ошибка пилотов, плохое горючее или перегруз лайнера. Каждое такое утверждение будет названо «голословным», его придется опровергать публично, как это сделала «Правда.ру». Причина гибели «Туполева» не раскрыта, каждая теория имеет ряд минусов.

Больше всего приходится отстаивать военным добрую память пилотов самолета – это опытные ассы, которые много раз в жизни видели закрылки, а тумблеры крыльев и шасси – тоже переключали не впервые. Министерство Обороны приглашает не одного эксперта, а нескольких, каждый из них отстаивает свою версию, рассказывая ее газете, как окончательный вывод. Но окончательных выводов пока нет и быть не может: споры и по сей день длятся между экспертами, и под каждое их описание попадает это загадочное и трагическое крушение, в то же время не соответствуя им в каком-то моменте.

Издание «Агентство федеральных расследований» пишет: пока на официальном сайте МО РФ не появится заключение о причинах – ни одна из версий причиной быть и считаться не может. Центральные СМИ тоже заявили бы об этом по всем каналам. Но из всего «бреда», который читают каждый военные, больше всего они не любят намеки на непрофессионализм пилотов. Вел лайнер не Александр Ровенский, а Александр Петухов, и на его счету – удачно посаженный «танцующий самолет». Следствие продолжается, версии поступают, но ни одна из них пока правдой не является.