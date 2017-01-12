Устройства и технические инновации Samsung Electronics отмечены 120 наградами выставки CES 2017

Samsung Electronics объявила о получении более 120 наград на выставке потребительской электроники CES 2017. Компания была признана лидером в таких категориях, как домашние развлечения, бытовая техника и мобильные устройства. Продукция Samsung была отмечена в рамках CES за технологии нового поколения, которые формируют будущее жизни общества.
Среди побед Samsung на CES 2017 – 34 награды за инновации, включая приз в категории визуальных дисплеев. Кроме того, компания была удостоена высоких оценок ведущих СМИ и отраслевых ассоциаций, выделивших ее из более чем 3 880 участников выставки.
«В этом году выставка CES проводилась юбилейный 50-й раз. Путь, который за это время преодолела индустрия, просто поражает. Так, прошедший год был отмечен выходом на рынок ряда уникальных разработок в сферах дизайна продуктов и проектирования, – сказал Грегори Ли, президент и генеральный директор Samsung Electronics Северная Америка. – Для нас большая честь год за годом получать награды ассоциации потребительской техники CTA и отраслевых организаций за наши инновационные устройства и технологии. В ходе разработок мы тщательно анализируем потребности пользователей, и выпуск удобной продукции остается одним из наших важнейших приоритетов».
Вот некоторые из продуктов Samsung, удостоенных наград в 2017 году:
- Новая линейка телевизоров Samsung QLED TV получила более 20 престижных премий, включая CES Innovation, приз «Выбор редакции» от Reviewed.com, а также награды Best of CES издания Ubergizmo и CES Top Picks журнала HD Guru.
- Еще одна новинка Samsung – телевизор Lifestyle TV, который выглядит на стене как обычная картина, – была удостоена премии CTA как лучшая инновация, а также получила приз «Выбор редакции» журнала Popular Mechanic.
- Новая система Samsung FlexWash + FlexDry была отмечена премией CES Innovation, а также рядом наград отраслевых СМИ, включая Best of CES от Techlicious, «Выбор редакции» от Reviewed.com, Best of CES от The Verge и приз журнала TWICE.
- Ноутбуки Samsung Chromebook Plus и Chromebook Plus Pro получили следующие награды: Top Tech of CES awards издания Digital Trend, Best of CES журнала Wired, Best Laptops of CES от BGR, Best of CES awards в категории «Ноутбуки» от Tom’s Guide, Best Products from CES awards от Gear Patrol и Best of CES picks от 9to5Google.