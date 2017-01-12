Устройства и технические инновации Samsung Electronics отмечены 120 наградами выставки CES 2017

Samsung Electronics объявила о получении более 120 наград на выставке потребительской электроники CES 2017. Компания была признана лидером в таких категориях, как домашние развлечения, бытовая техника и мобильные устройства. Продукция Samsung была отмечена в рамках CES за технологии нового поколения, которые формируют будущее жизни общества.

Среди побед Samsung на CES 2017 – 34 награды за инновации, включая приз в категории визуальных дисплеев. Кроме того, компания была удостоена высоких оценок ведущих СМИ и отраслевых ассоциаций, выделивших ее из более чем 3 880 участников выставки.

«В этом году выставка CES проводилась юбилейный 50-й раз. Путь, который за это время преодолела индустрия, просто поражает. Так, прошедший год был отмечен выходом на рынок ряда уникальных разработок в сферах дизайна продуктов и проектирования, – сказал Грегори Ли, президент и генеральный директор Samsung Electronics Северная Америка. – Для нас большая честь год за годом получать награды ассоциации потребительской техники CTA и отраслевых организаций за наши инновационные устройства и технологии. В ходе разработок мы тщательно анализируем потребности пользователей, и выпуск удобной продукции остается одним из наших важнейших приоритетов».

Вот некоторые из продуктов Samsung, удостоенных наград в 2017 году: