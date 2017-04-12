В Южной Корее Samsung Galaxy S8 еще до старта продаж зарезервировали 620 тыс. человек

Успехи новенького Samsung Galaxy S8, который совсем скоро выйдет в массы, уже доказаны впечатляющей статистикой. Корейский производитель уже оформил около 620 тыс. предзаказов в Южной Корее спустя только пять дней после старта предварительных продаж. В Samsung также рассказали, что основной спрос наблюдается на базовую модель S8, а S8+ пользуется меньшим спросом.

Новейшая разработка корейского бренда Samsung – смартфон Galaxy S8 – пользуется большим успехом еще до старта официальных продаж. К текущему моменту только в Южной Корее уже оформлено прядка 620 тысяч заявок на предварительный заказ гаджета. И это только на базовую модель S8. Расширенная версия модели S8+ также пользуется высоким спросом, однако в целом он ниже, чем спрос на «стандартную» модель. Версия со 126 ГБ памяти была заказана корейцами примерно 150 тысяч раз.

В компании отмечают, что эти показатели даже лучшие, чем ожидали в Samsung. Все это при том, что с момента открытия предзаказа прошло только пять дней. Не сложно подсчитать, что в среднем базовую модель S8 заказывают примерно 125 тыс. раз в сутки.

Ранее предварительный заказ на новенький гаджет был открыт и в других странах мира, в том числе и в России. Ради справедливости стоит отметить, что ожидаемо высокое качество смартфона граничит и с соответствующей ценой. Для примера, в России базовый S8 обойдется клиентам почти в 55 тысяч рублей, а вот версия S8+ – ровно на шесть тысяч дороже. Официальные продажи в Российской Федерации начинаются 28 апреля. В некоторых других странах продажи начнутся неделей ранее.