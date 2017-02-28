Видеоролики с работой смартфона Galaxy S8 просочились в интернет

Несмотря на то, что новый смартфон от фирмы «Самсунг» Galaxy S8 является до 29 марта коммерческой тайной, видеоролики с ним попали в интернет. Получается, в фирме есть источник утечки информации. Можно и до официального анонса посмотреть, как работает «будущий» гаджет и не взрывается ли он в руках.

Оба ролика очень короткие, плохого качества: видно, что их снимали на скорую руку, чтобы украсть. Зато все характеристики, начиная экраном и заканчивая оперативной памятью, можно рассмотреть и сделать выводы. Компания «Самсунг» пытается сейчас заинтересовать потребителя официальной презентацией Galaxy S8, но потребитель, глядя ролики, уже узнал все, что ему нужно. У компании не получилось привезти новинку в Барселону, на Mobile World Congress – слишком много скандалов по поводу «семерки», которая калечила детей, взрываясь в руках. Потому производство и разработка «восьмого» флагмана затянулись. На Конгресс поехали конкуренты «Самсунга», которые выиграли на скандалах вокруг компании и ее потерях в 5,3 млрд. долларов.

В Испанию «Самсунг» приехал с двумя новыми планшетами и с Galaxy S8 на уровне идеи и разработок, пообещав, что с аккумуляторами фирма обязательно разберется. Известно только, что у нового гаджета практически не будет рамки, а от кнопки «Домой» решили отказаться. По уровню производства планшетов «Самсунг» занимает второе место в мире, основной конкурент фирмы известен – «Apple», он выиграл в конце прошлого года и в плане планшетов. Всю продукцию «Самсунг» меньше покупали после скандала со взрывами.