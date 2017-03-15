Во «ВКонтакте» появился счетчик просмотров публикаций

В социальной сети «ВКонтакте» появились просмотры публикаций. Новая функция позволяет легко отследить спрос на публикации любого формата. Нововведение уже было протестировано миллионами пользователей соц. сети.

Сообщением о нововведении поделились в пресс-службе «ВКонтакте». Представитель компании Вадим Дорохов рассказал, что новая функция станет очень удобным инструментом для отслеживания спроса на те или иные публикации. Теперь авторы контента смогут быстро и легко увидеть, какая информация вызывает больший спрос у подписчиков.

Счетчик просмотров отображается под каждой публикацией, рядом с меню лайков, комментариев и репостов. Чтобы увидеть просмотры, не нужно ничего делать – счетчик сразу отображает цифру. По факту, счетчик показывает, сколько человек увидели конкретную запись.

Просмотры визуально открыты для всех пользователей соц. сети. То есть увидеть число просмотров записи, будь то статус, фотография или песня, может не только ее автор, но и любой пользователей, зашедший на страницу.

Система подсчета просмотров успешно внедрена в веб-версию «ВКонтакте», а также в приложениях для операционных систем iOS и Android. Соответственно, чтобы увидеть просмотры через гаджет, нужно обновить приложение «ВКонтакте» до последней версии.

Удобство функции оценили уже миллионы пользователей популярного сайта. Судя по отзывам, счетчик понравился большинству пользователей. При этом стоит отметить, что он доступен как для публичных страниц и закрытых групп, так и для личных страниц пользователей.