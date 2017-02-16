Выставку авиации «Аэро Индия» принимает индийский город Бангалор

Индийский город Бангалор продемонстрирует гражданам страны военную мощь государства на выставке «Аэро Индия» с 14 по 18 февраля. Индия хорошо вкладывается в оборонку, в том числе и авиацию, закупая все самое лучшее у других стран. На 11-ое авиашоу пригласили 650 компаний из 33-х стран мира.

С Россией у Индии самое плодотворное сотрудничество в плане авиации, некоторые модели самолетов разрабатываются совместно, на индийской территории. Остальные страны, включая США, знают: 70% всего авиационного арсенала Индии – или старые, еще советские самолеты, или новая российская техника. Вертолеты, которые охотнее всего берет Индия – «Ми», а из самолетов Россия чаще всего представляет «Су». Даже начинали авиасалон в Бангалоре российские самолеты. США представили индийским военным свои самолеты-разведчики «Р-8А Посейдон», но скорее с целью «на людей посмотреть и себя показать». Со своими боевыми самолетами в Индии пока проблема: не хочется закупаться у других и тратиться, но свои получаются некачественные и нефункциональные. Другие государства прилетели в Индию зарабатывать деньги, а Индия будет тратить 250 млрд. долларов.

Все страны-участники хотят откусить от бюджета индии побольше, а между собой шепчутся, что у Франции авиатехника слишком дорогая, а вот самолеты «покупателя» негодные. «Tajes» плохо летают, не умеют взлетать с авианосцев, все их функции выполняют российские «МиГ». Американцы, подобно россиянам, могут и хотят перенести производство под Бангалор и собирать свои F-16 в Индии, но совместно страна сотрудничает только с Россией – только ей и доверят.