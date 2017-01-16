Характеристики смартфона Galaxy s8 рассекречены раньше срока

Характеристики нового смартфона Galaxy s8 были рассекречены раньше срока, как пишет издание Хроника.инфо. Во-первых, сдвоенной камеры в этой модели не будет – ее в последнюю минуту решили оставить для модели S8 Plus. Во-вторых, модели будут иметь выгнутые корпусы, чтоб можно было отличить оригинал и подделку. Кнопку «Домой» решили убрать, а сканер по отпечаткам отнести на заднюю панель.

Поскольку некоторые характеристики нового смартфона уже рассекречены в Сети, релиз решили перенести на апрель этого года, официальной презентации не предвидится, а выпуск из-за жесткого контроля качества может затянуться. Компания «Samsung» не хочет отставать от «Apple», потому Galaxy s8 будет водонепроницаемым. Хоть это и не дает возможности подводных съемок, новая характеристика позволяет не бояться утопить смартфон в ванной, опасть под сильный дождь или оказаться с ним под душем.

В планы компании «Samsung» входит продажа 60 млн. единиц гаджетов, которые должны затмить своих предшественников. Но пока, согласно статистике, лидируют Galaxy s3 и Galaxy s4 2012-2013 гг. Их продали в размере 65-70 млн. единиц. Потом объем продажи только падали, «пятерку» и «шестерку» брали без подобного ажиотажа – 45 млн. единиц. Немногим лучше результат у последнего Galaxy s7. К тому же фирма «Samsung» параллельно развивает линии А и J.