Xiaomi Mi6 презентовали до начала официальной презентации 19 апреля

Китайский флагман Xiaomi Mi6 был презентован за день до официальной презентации. Официальное мероприятие должно состояться сегодня, девятнадцатого апреля, в Пекине. Однако снимки с генеральной репетиции презентации проникли в Сеть и были выложены в Weibo.

Фотографии, которые проникли в Интернет раньше времени, подтверждают предварительные представления о китайском смартфоне. А сегодняшняя презентация в Пекине, окончательно раскрыла «тайну» новинки. Новинка получилась производительной, многофункциональной и получила интересный приятный дизайн. Как и ожидалось, корпус смартфона будет выполнен в «стандартом» стиле Xiaomi и не будет слишком отличным от своих предшественников. Управляться он будет полностью через сенсор, однако на корпусе останется физическая кнопка Home.

Кроме прочего, новенький Mi6 будет оснащен двойной камерой и многофункциональной системой защиты, в частности, сканером глазной сетчатки, а также системой снятия отпечатков пальцев. Таким образом, безопасности в смартфоне поставлена на самый высокий уровень.

В зависимости от конфигурации, флагманский гаджет получит от четырех до шести Гигабайт оперативной памяти, а также от 64 до 128 Гб встроенной памяти. Что касается камер, то основная камера будет иметь 12 Мегапикселей, а дополнительна (фронтальная) – 8 МП.

Главной особенностью дизайна Xiaomi Mi6 стал все же его корпус. Китайские разработчики сделали скругленную стеклянную рамку, к чему стремятся в последние годы многие ведущие производители. Кроме стекла, корпус имеет также вставки из стали.