Яндекс «Алиса» станет отечественным аналогом Siri

Яндекс «Алиса» проходит тестирование. Голосовой помощник, предназначенный для Android, выполняет составление маршрута, показывает адреса различных заведений, предоставляет информацию о предстоящей погоде, — информирует издание «РБК».

На днях Яндекс запустил тестовый режим голосового помощника, которого назвали «Алиса», он является собственной разработкой компании. В функции программы входит составление маршрута, предоставление информации о погоде на ближайшее время, а также она показывает точные адреса различных заведений.

Общение пользователя и помощника происходит в форме диалога. Задавать вопросы «Алисе» можно не только голосом, их можно вводить с помощью клавиатуры. В программе имеется функция для оценки работы помощника. Если дать положительную оценку, программа обязательно поблагодарит своего пользователя. В компании сообщили, что пока их разработка может понимать, когда речь в разговоре идет о погоде и организациях. Но каждый пользователь может дополнить запрос. В другом случае помощник может принять один вопрос и дать один ответ. Если сервис не может дать ответ на поставленный вопрос, появляется предложение найти его с помощью поисковика «Яндекс».

Отмечается, что «Алиса», как и Siri, принадлежащий американскому бренду Apple, может уместно пошутить. В компании отметили, что после периода тестирования планируется внедрение в помощник доработок. Это будет выполнено не ранее осени текущего года.