ООН нуждается в 3,5 млрд долларов, чтобы помочь пострадавшим сирийцам

По данным представителя ООН Марка Лоукока, чтобы помочь всем пострадавшим людям в Сирии, на сегодня требуется привлечь не менее 3,5 млрд долларов. ООН на данном этапе исчерпала имеющиеся в своем распоряжении ресурсы для помощи сирийцам.

В ООН оценили размеры полноценной гуманитарной помощи, которая необходима пострадавшим в Сирии людям. По словам представителя организации Марка Лоукока, который занимается гуманитарными вопросами, на сегодняшний день ООН исчерпала собственные ресурсы для помощи сирийцам. Чтобы в полной мере помочь пострадавшим людям, необходимо не менее трех с половиной миллиардов долларов.

Лоукок отметил, что ситуация усугубляется по мере роста числа пострадавших. Таким образом, и размер необходимой помощи тоже постоянно растет.

«С продолжающимся ростом числа лиц, которые нуждаются в срочной помощи, ООН исчерпала свои ресурсы для ответа на эту ситуацию», — констатировал представитель ООН.

Речь идет в первую очередь о предоставлении пострадавшим от войны в Сирии людям медицинской и продовольственной помощи. Сколько денег требуется на восстановление пострадавшей инфраструктуры в Сирии, подсчитать на данном этапе невозможно.

Вооруженный конфликт в Сирийской Республике начался в 2011 году и продолжается до текущего времени.